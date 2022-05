En Irak : Une tempête de sable transforme Bagdad en «Blade Runner 2049»

L’épaisse poussière ocre qui flottait dimanche sur la capitale irakienne, la faisant ressembler au décor du film apocalyptique, a obligé les autorités à fermer l’aéroport international de la ville.

Un des pays les plus vulnérables au changement climatique

La même poussière orange enveloppe des régions du sud du pays semi-désertique, notamment dans la province de Nasiriyya, les services météorologiques pronostiquant une poursuite de la tempête jusqu’à lundi, selon l’agence de presse étatique INA. L’Irak est un des cinq pays au monde les plus vulnérables au changement climatique et à la désertification. En novembre, la Banque mondiale a estimé que ce pays pourrait connaître une chute de 20% de ses ressources en eau d’ici à 2050.

Durant les deux prochaines décennies, l’Irak devrait connaître «272 jours de poussière» par an et en 2050, le seuil des 300 jours par an sera atteint, assurait début avril un haut responsable du ministère de l’Environnement, Issa al-Fayyad, cité par l’agence INA. Parmi les mesures nécessaires pour lutter contre les tempêtes de sable et de poussière, le ministère a cité «l’augmentation de la couverture végétale et la création de forêts qui font office de brise-vent avec les arbres appropriés».