Corruption en Russie : Une fraude astronomique dans le secteur spatial

Plusieurs scandales de corruption de grande envergure éclipsent les projets d'envergure de l'industrie spatiale russe, jadis la fierté de toute une nation.

Les grandes annonces concernant le domaine spatial passent désormais au second plan, derrière les scandales de malversations.

Des milliards envolés, des responsables en prison et un dirigeant en fuite à l'étranger: le secteur spatial russe se trouve au cœur de détournements de fonds astronomiques qui entachent les ambitions de grandeur retrouvée de la Russie dans l'espace. Depuis des années, la Russie cherche à redresser cette industrie, source d'une immense fierté à l'époque soviétique et dont elle reste un acteur mondial incontournable. Les scandales de corruption continuent d'éclater et éclipsent les annonces de projets de nouvelles fusées ou stations lunaires.