Climat : Une fuite de méthane identifiée depuis l’espace

Grâce à des observations par satellite, des scientifiques ont pour la première fois détecté une fuite importante de méthane provenant d’une installation en mer. Le méthane est responsable d’environ 30% du réchauffement de la planète.

La nouvelle étude publiée dans la revue «Environmental Science and Technology Letters» a pu identifier pour la première fois un panache issu d’une plateforme de production de gaz et de pétrole dans le golfe de Mexico, qui avait relâché environ 40’000 tonnes sur une période de 17 jours en décembre. La plateforme, près de Campeche dans le sud du Mexique, est l’une des plus importantes du pays.