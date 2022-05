Chine : Une fuite jette une lumière crue sur les détentions des Ouïghours

Une fuite de fichiers attribués à la police chinoise, dont des milliers de photos de détenus, révèle l'ampleur de la répression contre les musulmans ouïghours au Xinjiang.

Ils ont été remis par une source anonyme au chercheur allemand Adrian Zenz, le premier à avoir accusé en 2018 le régime chinois d’avoir interné plus d’un million de Ouïghours, dans des centres de rééducation politique. Pékin a toujours démenti ce chiffre, dénonçant «le mensonge du siècle» et affirmant que ces sites sont en fait des «centres de formation professionnelle» destinés à déradicaliser les personnes tentées par l’islamisme ou le séparatisme, après une série d’attentats qui ont ensanglanté la région.

«Répression ordonnée depuis le sommet de l’Etat»

Mais les documents publiés mardi, tendent à prouver que la présence des «stagiaires» dans ces centres n’a rien de volontaire. Ils «mettent en pièces le vernis de la propagande chinoise», a déclaré M. Zenz, à la BBC. Plus de 2 800 photos d’identité de détenus comprennent celle de Zeytunigul Ablehet, une adolescente de 17 ans arrêtée pour avoir écouté un discours interdit, et de Bilal Qasim, 16 ans, apparemment condamné pour ses liens avec d’autres prisonniers. Une femme hagarde et amaigrie, du nom d’Anihan Hamit, 73 ans au moment de son arrestation, est la plus âgée de la liste.