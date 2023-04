Une fusée suédoise s'écrase par erreur en Norvège

Mauvaise trajectoire

La fusée devait permettre d'effectuer des expériences en apesanteur à une altitude de 250 kilomètres. «La fusée a pris une trajectoire légèrement plus longue et plus à l'ouest que prévu et a touché terre après un vol de 15 kilomètres en Norvège», a déclaré lundi dans un communiqué l'organisme Swedish Space Corporation. «Les travaux de récupération» de l'engin «sont en cours», a-t-il ajouté.