Aux Etats-Unis : Une fusillade fait 4 morts dans un hôpital

Un homme armé d'un fusil et d'une arme de poing a tué au moins quatre personnes mercredi dans le bâtiment d'un hôpital de Tulsa, dans l'Etat américain de l'Oklahoma avant de se suicider.

La police est immédiatement intervenue après un appel signalant la présence d'un homme armé dans l'enceinte de l'hôpital Saint Francis, dans le centre de Tulsa, et a fouillé le bâtiment étage par étage, a indiqué M. Dalgleish. Le suspect, qui n'a pas encore été identifié par les autorités, est un homme noir âgé d'entre 35 à 40 ans, a ajouté le responsable policier.

«J'ai vu les hélicoptères et j'ai entendu toutes sortes de bruits», a raconté à l'AFP Elizabeth Buchner, 43 ans, qui réside dans une maison juste derrière le bâtiment où a eu lieu la tuerie. «J'étais là-bas un peu plus tôt dans la journée», a ajouté cette assistante juridique, qui s'est dite soulagée par la rapidité et l'efficacité de l'intervention de la police.