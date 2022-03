Dizaine de blessés – Une fusillade éclate au coeur de Washington

Dizaine de blessés : Une fusillade éclate au cœur de Washington

Une dizaine de personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans un échange de coups de feu en plein centre de la capitale américaine dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué la police.

Selon cette source, onze personnes seraient blessées. Aucun motif n'a pour l'instant été donné pour cette fusillade. Washington qui abrite aujourd'hui 617 000 habitants, était surnommée «la capitale du meurtre» dans les années 1980 et 1990, quand quelque 400 personnes étaient tuées en moyenne par an, en raison notamment du trafic de drogue. En 2012, 88 homicides, dont 59 par armes à feu, ont été enregistrés, soit un chiffre au plus bas depuis un demi-siècle à Washington.