États-Unis : Une fusillade fait cinq morts en Caroline du Nord

En plus des cinq morts, le tireur a également blessé plusieurs personnes, dont une grièvement, parmi lesquelles un policer d’une brigade canine. Le pronostic vital de ce dernier n’est cependant pas engagé, a indiqué la maire de la municipalité, Mary-Ann Baldwin, déplorant un «jour triste et tragique».

«Deuil immense»

Des fusillades endeuillent régulièrement les États-Unis, qui paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Face à ce fléau, «nous devons faire davantage», a appelé la maire de la capitale de la Caroline du Nord, visiblement bouleversée. «Nous devons mettre un terme à cette violence gratuite en Amérique. Nous devons réagir face à la violence par armes à feu. Notre tâche est immense. Et ce soir notre deuil est immense.»

Environ 49 000 personnes sont mortes par balle aux États-Unis en 2021, contre 45 000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides. Ce sont toutefois les fusillades à nombreuses victimes qui marquent le plus les esprits, tout en illustrant le fossé idéologique séparant les conservateurs et les progressistes sur la question de comment prévenir de telles tragédies.