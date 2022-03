Drame aux Etats-Unis – Une fusillade sur un campus fait trois blessés

Drame aux États-Unis : Une fusillade sur un campus fait trois blessés

Un inconnu a ouvert le feu, jeudi, à 0h30, heure locale, dans l’université d’État de Floride, à Tallahassee. Le tireur a été abattu. Trois autres personnes ont été hospitalisées.

Les médias américains rapportent que les étudiants ont rapidement reçu l'ordre de se mettre à l'abri, à l'écart des portes et des fenêtres. Une vingtaine de véhicules d'intervention ont été dépêchés sur place. Des étudiants de l'université, qui en accueille plus de 40 000, ont dit avoir entendu au moins quatre coups de feu. L'un des étudiants, Blaire Stokes, a déclaré à CNN: «Ce gars est arrivé et a dit que quelqu'un était armé». Toujours selon cet étudiant, la police a pris possession du bâtiment abritant la bibliothèque après les coups de feu, et les autorités de l'université ont lancé un état d'alerte sur le campus parlant de «situation dangereuse».