Une fusion entre deux clubs de football de la capitale

La Fédération luxembourgeoise de football (FLF) a entériné ce mardi la fusion entre deux clubs de la capitale: le FC Luxembourg City et le Cessange FC. La nouvelle entité garde le nom du premier club cité qui se bat actuellement pour son maintien en Promotion Honneur. Actuellement 8e du district 2 de la division 1, le troisième échelon national, le FC Cessange va donc être avalé, entraînant plusieurs modifications sur les montées et descentes de la saison en cours.

En division 2, le meilleur troisième des deux districts montera en division 1, tandis que «l’autre équipe classée 3e, les deux équipes classées 4es et la meilleure équipe classée 5e des 2 districts joueront les quatre matchs de barrage contre les quatre équipes classées 13es et 14es des deux districts de la Division 1», rapporte la FLF. En Division 3, l’équipe classée 3e montera directement en Division 2, tandis que «les équipes classées 4e et 5e joueront les deux matchs de barrage contre les deux équipes classées 13es des deux districts de la Division 2», poursuit la FLF.