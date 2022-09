Au Luxembourg et chez ses voisins: Une future grande forêt en Europe, pour les générations d'après?

«Nous sommes très optimistes parce qu'on a des marques d'intérêt de plus en plus solides et de plus en plus nombreuses, de l'Europe, et en France aussi», explique le botaniste. Dans l'Hexagone, le projet avance et une région-pilote a déjà été choisie: «Ca va se passer dans le Grand Est. Et par chance ça intéresse les Ardennes, les Vosges et les pays voisins, Luxembourg, Allemagne, Belgique». Francis Hallé se félicite que les populations locales interrogées soient de plus en plus favorables à l'idée.