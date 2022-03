Mondial-2010 : Une gâterie en cas de victoire des Pays-Bas

Une actrice porno néerlandaise promet une fellation à tous ses followers sur Twitter si l'équipe des Pays-Bas devient championne du monde.

Le profil Twitter officiel de l'actrice porno néerlandaise Bobbi Eden a explosé depuis quelques jours. Et pour cause, cette dernière a promis, via un message sur le service de micro-blogging, une fellation à tous ses suiveurs si l'équipe de football des Pays-Bas devient championne du monde en Afrique du Sud. D'autant que les «Oranje» viennent de passer le cap de la demi-finale et se retrouveront donc dimanche prochain face au dernier qualifié du jour pour espérer soulever le trophée de la FIFA.