Drame dans une réserve naturelle : Une girafe a tué un bébé en Afrique du Sud

Une girafe a tué un bébé de 16 mois lorsqu'elle a attaqué la petite fille et sa mère mercredi dans une réserve naturelle sud-africaine, pour des raisons encore inexpliquées.

L'attaque, très rare pour le plus grand mammifère au monde, s'est produite à quelque 270 km au nord du port de Durban, en pays zoulou (est). La porte-parole de la police, Nqobile Gwala, a précisé qu'une mère de 25 ans et sa fille de 16 mois avaient été attaquées mercredi vers 16h (heure au Luxembourg) à la ferme Kuleni dans la région de Hluhluwe et qu'elles ont été «piétinées par une girafe».