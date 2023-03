Écœurant: Une gourde contient plus de bactéries qu’une lunette de WC

Ce sont de vraies «boîtes de Petri portables»: dans le cadre d’une étude, une société américaine a découvert à quel point nos gourdes étaient pleines de microbes. Getty Images

Une étude réalisée par WaterFilterGuru.com, une entreprise américaine qui s’engage pour une meilleure qualité de l’eau, a révélé une présence 40 000 fois plus élevée de bactéries sur une gourde que sur une lunette de WC. Dans son rapport, elle qualifie même les gourdes de «boîtes de Petri portables».

Pour réaliser cette étude, l’équipe de chercheurs a analysé différentes parties de gourdes, notamment le bec, le bouchon à vis, le goulot et le joint. Trois prélèvements par gourde ont été effectués, révélant la présence de deux types de bactéries: des bactéries à Gram négatif et des bacilles.

Avez-vous une gourde? Je n’en ai pas qu’une, mais une douzaine! Oui, je bois régulièrement à la gourde. Oui, mais je ne l’utilise que très rarement. Non, mais j’aimerais bien en avoir une. Non, je n’en ai pas besoin.

Plus sale que la gamelle du chien et la souris d’ordinateur

Quatre modèles populaires de gourdes ont été analysés pour détecter la présence d'UFC (unités formant des colonies). Cette unité est utilisée pour évaluer la concentration de bactéries dans un échantillon. Les gourdes contenaient en moyenne 20,8 millions d'UFC, voire jusqu’à 30 millions pour certaines. D'autres objets ménagers ont également été analysés dans le cadre de l'étude.

Depuis quelques années, les gourdes nous accompagnent partout, notamment au sport, en randonnée et en télétravail. Pexels/Mizuno K

Une souris d'ordinateur, par exemple, ne contient «que» cinq millions d'UFC environ, contre 1,48 million pour la gamelle du chien ou du chat. Étonnamment, une lunette de WC ne contient que 515 UFC. La gourde est donc 40 000 fois plus sale. Mais attention: les lunettes, les oreillers et les rideaux de douche peuvent également être des nids à bactéries.

Dégoûtant, mais apparemment sans danger

La détection de certaines bactéries est certes préoccupante. En effet, les bactéries à Gram négatif, dont E. Coli et Klebsiella, peuvent provoquer un certain nombre d'infections graves, comme la pneumonie. Certains types de bacilles sont susceptibles d’entraîner des troubles gastro-intestinaux tels que des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Même si la détection de bactéries est écoeurante, elles n’est pas très inquiétante, car comme l’explique Simon Clarke, docteur en microbiologie, «les gourdes sont probablement contaminées par les bactéries déjà présentes dans la bouche des gens». Pexels/PNW Production

Mais bien que les gourdes constituent un terrain propice à la prolifération de bactéries, ce n'est pas forcément dangereux, selon le Dr Simon Clarke, docteur en microbiologie à l’Université de Reading. «Cela dépend vraiment du type de bactéries. Je n'ai pas connaissance de cas de personnes qui sont tombées malades à cause d'une gourde. Il est bien plus probable que les gourdes soient contaminées par les bactéries qui se trouvent déjà dans la bouche des gens», explique-t-il.

Un lavage régulier

La raison de cette densité bactérienne réside dans le mauvais nettoyage des gourdes. Selon l'étude, la plupart des gens ne lavent leur gourde que quelques fois par mois tout au plus. Or, pour qu'elle reste parfaitement propre, elle doit être lavée à l’eau chaude savonneuse tous les jours - et bénéficier d’un nettoyage à fond une fois par semaine. Si vous remplissez votre gourde avec autre chose que de l'eau, ou si vous y buvez régulièrement en mangeant, il convient de le faire encore plus souvent.

Il convient de laver sa gourde à l’eau savonneuse une fois par jour et de procéder à un nettoyage plus en profondeur une fois par semaine. Unsplash/Bluewater Sweden