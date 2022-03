Concert au Luxembourg : Une grande communion punk avec Green Day

ESCH-BELVAL - Pour leur premier concert au Luxembourg, les Californiens ont sorti le grand jeu lundi, à la Rockhal, entre énergie, générosité et pyrotechnie.

S’il est question de révolution dans le dernier album de Green Day, sa formule pop-punk en a peu connu depuis ses débuts, à la fin des années 80. Mais le groupe californien, avec ses rythmiques turbo, ses riffs affûtés, et ses mélodies engagées, affiche, après plus de trente ans d’activité, une forme olympique. Et possède peu de rivaux en matière d'efficacité.