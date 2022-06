Au Luxembourg : Une grande fête du football à Ettelbruck

Entre 2000 et 3000 enfants étaient présents à la journée nationale du football, ce dimanche à Ettelbruck.

270 équipes inscrites

Avec plus de 270 équipes inscrites, les matches de Bambini (U7), de Pupilles (U9), de Poussins (U11) et de Minimes (U13) se sont enchaînés sans interruption de 8 h à 19 h.

Avec des tables de ping pong, des baby foot et même du tir à l'arc, impossible de s'ennuyer en attendant son match. «Même si on organise ça depuis 33 ans, on remarque de plus en plus de joie chez les joueurs. Pour les enfants, c'est un peu comme la Ligue des champions», illustre Erny Decker. Primés cette année, le FC CeBra 01 (Pupilles), Fola (Poussins) et Etzella Ettelbruck (Pousins Minimes) se verront remettre leurs récompenses par la Fédération dans deux semaines lors d'une soirée autour d'un barbecue.