Fête à Luxembourg : Une grande roue de 35 mètres de haut devant la gare

LUXEMBOURG - Une grande roue de 35 mètres de haut est apparue devant la gare centrale à Luxembourg.

Deux attractions familiales, trois manèges pour enfants, trois attractions pour les amateurs de sensations fortes et une douzaine de stands de jeux et de gastronomie foraine seront répartis entre la place de Paris et celle de la Gare.