Guantanamo : Une grève de la faim fait craindre le pire

Cent détenus de Guantanamo se privent de se nourrir depuis 83 jours. Ce mouvement commence à inquiéter.

Les autorités militaires américaines ont annoncé lundi l'arrivée de renforts médicaux à la prison de Guantanamo, où une grève de la faim sans précédent par sa durée et son ampleur fait désormais craindre le pire. Le mouvement de jeûne entrait lundi dans sa 12e semaine et son 83e jour. De plus en plus de voix lancent un cri d'alarme pour que le président américain Barack Obama honore sa promesse de fermer la prison controversée, où 166 détenus sont toujours enfermés. La plupart sans charge ni procès.