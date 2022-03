Au Luxembourg : Une grève des femmes car «rien n'a changé»

LUXEMBOURG - Le mardi 8 mars, 2 500 manifestantes sont attendues sur le parvis de la gare centrale à Luxembourg pour une troisième Grève des femmes.

La transparence sur les salaires et la revalorisation des métiers majoritairement exercés par des femmes font partie des revendications.

De fait, avec la pandémie, «alors que les dirigeants étaient d'accord pour dire que le travail des femmes est indispensable, rien n'a changé», déplorent les représentantes de la Journée internationale des femmes (JIF). «Pratiquement aucune avancée sociale n'a eu lieu sur le plan des salaires, de la santé, du logement et de la lutte contre les violences faites aux femmes».

On retrouve donc une demande de transparence sur les salaires et des revalorisations des métiers majoritairement exercés par des femmes. La revendication d'une semaine de travail de 4 jours pour tous en espérant que cela incitera les hommes à en faire plus à la maison. Un congé de naissance de trois mois pour remplacer le congé de paternité (10 jours) pour permettre aux jeunes mères de se reposer. Un droit au logement, notamment pour les victimes de violences domestiques.