Sidérurgie en Lorraine : Une grève paralyse l'aciérie d'Hagondange

HAGONDANGE - Une centaine de salariés se sont rassemblés devant le site d'Ascométal, ce mercredi, pour protester contre la fermeture programmée de l'aciérie.

«Sauvez nos emplois»

«On aura toujours besoin d'acier»

«Dix ans après, on n'a pas retenu la leçon. On nous parle d'industrie tous les jours et on laisse détruire la dernière aciérie électrique de Moselle», soupirait Christophe Jacquemin, secrétaire CGT à Gandrange. Le syndicaliste a déploré l'absence de «stratégie industrielle pour la production d'acier» de la France. «L'Allemagne a continué à investir pendant dix ans, malgré la crise, et aujourd'hui elle a des outils performants», a-t-il estimé.