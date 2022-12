SNCF : Une grève pour finir l'année sur le trajet Metz-Luxembourg

METZ/LUXEMBOURG – Un nombre réduit de trains circulera entre Metz et Luxembourg-Ville de mercredi à vendredi en raison d'un mouvement social qui se poursuit.

Concrètement, 13 trains circuleront au départ de Metz entre 4h52 et 10h29, avec un seul d'entre eux en provenance de Nancy. À cette offre, il s'agit d'ajouter trois trains au départ de Thionville (7h00, 7h31 et 8h03). Le soir, comptez dix trains en circulation entre 16h39 et 19h39 au départ de la capitale luxembourgeoise.