Tirage: Une grille d'EuroDreams sur quatre était gagnante au Luxembourg

Le gros lot de 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions d’euros au total, est bien tombé dès le premier tirage du jeu EuroDreams lundi soir, mais pas au Luxembourg. Ce sont deux personnes ayant joué en France qui ont coché les six bons numéros (10, 13, 14, 25, 30 et 35) ainsi que le «Dream Number» (5), synonyme de gain maximal. Ils avaient une chance sur 19 millions de le décrocher.

Mais au Grand-Duché aussi le jeu a trouvé des adeptes et fait ses premiers heureux. Selon la Loterie nationale, qui fait partie des neuf loteries de huit pays différents à participer, pas moins de 32 917 tickets avec en moyenne entre deux et trois grilles par ticket, ont été enregistrées au pays. Soit environ 80 000 grilles jouées. Et 20 661 grilles ont été gagnantes, soit environ une sur quatre précise la Loterie Nationale. Selon les premières estimations, plus de 7,5 millions de grilles ont été jouées en Europe, dont 1,6 million ont été gagnantes.