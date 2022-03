Au Sri Lanka : Une grosse amende pour avoir harcelé un éléphant

Un guide touristique au Sri Lanka a été condamné à une amende colossale pour avoir tourmenté un éléphant d'Asie sauvage avant de diffuser une vidéo de l'incident sur TikTok.

«Il a été retrouvé grâce à son compte TikTok», a indiqué un fonctionnaire du tribunal. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont depuis été supprimés, mais la vidéo circule toujours sur plusieurs plateformes. Dans son clip de 20 secondes tourné dans la région de Habarana (centre-nord), l'homme n'apparaît pas à l'image mais filme depuis un véhicule bleu qui, pleins phares, va confronter et harceler l'éléphant, manifestement effrayé.

L'éléphant, aveuglé, tente à reculons de se mettre à l'abri derrière un arbre. L'audience des réseaux sociaux, outrée, a appelé à des mesures sévères contre le guide. «L'amende seule n'est pas suffisante pour dissuader ce type de cruauté», a estimé Jayantha Jayewardene, spécialiste des éléphants d'Asie, «ils auraient dû confisquer son véhicule et lui interdire l'accès aux parcs animaliers».

L'an dernier, le Sri Lanka a renforcé les lois sur la protection de la faune et de la flore sauvages, incluant un dispositif visant à protéger ses éléphants, animaux sacrés dans le pays. La capture d'éléphants sauvages au Sri Lanka est une infraction pénale passible de la peine de mort, mais les poursuites sont rares. Les défenseurs des animaux et spécialistes des pachydermes affirment qu'au cours des 15 dernières années, plus de 40 éléphanteaux ont été volés dans les parcs nationaux.