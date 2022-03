Femmes enceintes : Une grossesse après 30 ans est plus risquée

Selon une étude suédoise, le risque pour une femme d'avoir une grossesse difficile est bien présent dès qu'elle devient trentenaire. Le corps médical évoque plutôt 35 ans.

D'après l'étude suédoise, les risques sont plus importants pour les femmes enceintes lorsqu'elles sont âgés de plus de 30 ans.

Chaque année, les statistiques le prouvent: les femmes attendent toujours plus longtemps avant de devenir mères. La principale raison? L'envie de s'installer préalablement dans leur vie professionnelle. L'exemple de nombreuses stars, enceintes à plus de 40 ans et qui affichent leur épanouissement dans les magazines, y est certainement aussi pour beaucoup.

Seul «hic»: le corps de la femme n'est pas programmé pour suivre cette évolution sociétale. Et si le corps médical considère le plus souvent 35 ans comme l'âge limite pour avoir un enfant en bonne santé, une étude suédoise met à mal cette «deadline». En effet, pour des chercheurs du Karolinska Institute de Stockholm, cette tranche d'âge serait trop tardive pour une grossesse sans risque. Leur étude, publiée dans la revue «Obstetrics & Gynecology» révèle que la période limite serait de 30 ans.

Un risque cinq fois supérieur

Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont mené une vaste étude sur un million de femmes enceintes. À partir des dossiers médicaux, ils ont comparé les premières grossesses de femmes âgées entre 25 et 29 ans et celles de femmes entre 30 et 34 ans. Ils ont alors constaté que les femmes entre 30 et 34 ans ont cinq fois plus de risques d'accoucher prématurément ou d'avoir un enfant mort-né.