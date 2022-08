En Belgique : Une grue s'effondre à la foire de Libramont

La flèche d'un camion-grue d'une société exposante, sur le champ de la foire agricole de Libramont (Province de Luxembourg en Belgique), s'est sectionnée et est tombée dimanche, vers 18h, de plusieurs mètres de haut, rapporte l'agence de presse Belga. «Cela a fait un bruit assourdissant», raconte un témoin à L'Avenir. Dans sa chute, la grue a terminé sa course sur un stand et une voiture en exposition.