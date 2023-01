Drame en Norvège : Une grue se renverse sur un centre commercial

Une grue s'est renversée, vendredi, sur un petit centre commercial dans l'Ouest de la Norvège, faisant un mort et deux blessés légers, a annoncé la police norvégienne. L'accident s'est produit en début de matinée dans le centre de la petite localité de Melhus, au sud de Trondheim, sur fond de vents violents, cause probable de l'accident. La victime est selon toute vraisemblance l'employée d'une boutique dont on était sans nouvelles après la chute de la grue.