Aux Etats-Unis: Une guitare fracassée par Kurt Cobain aux enchères

1 / 6 Une guitare fracassée sur scène par la tempétueuse idole du rock Kurt Cobain, chanteur du groupe Nirvana, est mise aux enchères fin mai aux États-Unis. Julien's Auctions L'instrument noir endommagé, une Fender Stratocaster, a été ré-assemblé mais ne peut plus être utilisé pour jouer, selon Kody Frederick, de Julien's Auctions. Julien's Auctions Reste que la guitare a été signée par les trois membres de Nirvana, formation mythique aux tubes éternels, comme «Smells Like Teen Spirit» ou «Come As You Are». Ils étaient alors en pleine ascension. Julien's Auctions

L'instrument noir endommagé, une Fender Stratocaster, a été ré-assemblé mais ne peut plus être utilisé pour jouer, selon Kody Frederick, de Julien's Auctions. Reste que la guitare a été signée par les trois membres de Nirvana, formation mythique aux tubes éternels, comme «Smells Like Teen Spirit» ou «Come As You Are». Ils étaient alors en pleine ascension. La maison d'enchères pense que la guitare détruite lors d'un «Saturday Night Live» en 1992 sera vendue pour 80 000 dollars.

Les fissures causées par Kurt Cobain quand il a cassé la guitare sont encore visibles, a déclaré à l'AFP Kody Frederick. «Quand il était sur scène, quand il jouait, Kurt Cobain était une machine. Il était en colère et ça se sentait. Notamment par la façon dont il traitait ses instruments». D'une certaine façon, cette guitare «endommagée» d'un «musicien amoché» représente cette «époque brute et houleuse dans l'histoire de la musique».

Une liste de morceaux écrite à la main

Avec ses sonorités grunge, Nirvana conquiert le cœur des jeunes dès la fin des années 1980, leur offrant des hymnes du désenchantement post-adolescent et donnant au rock un nouveau souffle. Kurt Cobain, chanteur et guitariste aux cheveux blonds décoiffés, est propulsé au sommet. Peut-être trop haut pour cet écorché vif, qui se débat avec l'addiction et la dépression et entretient une relation complexe avec sa femme, la chanteuse Courtney Love.

Il se suicide en avril 1994, à 27 ans. Près de 30 ans après sa mort, la marque qu'il a imprimée sur le rock - et dans les esprits de générations d'adolescents et jeunes adultes - reste visible. La vente aux enchères, qui se déroulera à New York du 19 au 21 mai, comprend également une liste de morceaux écrite à la main par Kurt Cobain pour un concert à Seattle en avril 1991, dont le prix devrait atteindre 6 000 dollars.

Sur scène ce soir-là, Nirvana avait joué une version de «Smells Like Teen Spirit» quelques mois avant la sortie du titre et de «Nevermind», album phare du groupe vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. La vente comprend également des pièces liées à Eddie Van Halen, Elvis Presley ou Freddie Mercury.