Standard-Anderlecht : Une heure de match, des fumigènes et une demande en mariage

LIÈGE – Le classique du championnat belge de football entre Liège et Anderlecht a été arrêté après une heure de match, la faute aux fumigènes des fans des Mauves. Un joueur de Liège n'est pas venu pour rien.

La rencontre a repris un quart d'heure plus tard pour cinq minutes seulement, le temps pour les spectateurs bruxellois de lancer à nouveau des projectiles sur la pelouse. Club le plus titré de Belgique, le Sporting d'Anderlecht connaît son pire début de saison depuis 1930. Après quatorze journées, les Mauves occupent la 12e place du classement avec seize points, cinq unités de plus que le premier relégable. Le Standard est cinquième d'une compétition actuellement dominée par le RC Genk.