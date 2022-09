Au Luxembourg: Une heure de porno en pleine rue, comment est-ce possible?

Le panneau installé depuis six mois continuera d'être utilisé.

Dimanche c'était jour de fête à Wormeldange pour le Riesling Open. La foule s'était déjà bien dissipée vers 19h30 quand un panneau digital de la commune s'est mis à diffuser des images bien différentes des habituels PDF sur la vie locale. En pleine rue, et à la vue de tous, des scènes d’un film pornographique ont commencé à défiler sur l'écran. «Des images obscènes» et «complètement déplacées», a dénoncé la commune via Facebook, en présentant ses excuses.