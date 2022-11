Evénement au Luxembourg: «Une histoire d'amour vieille d'un demi-siècle»

«Une histoire d'amour vieille d'un demi-siècle». C'est ainsi que Michel Lanners, directeur de l'École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg (EHTL) à Diekirch, décrit la relation intime entre l'institution scolaire et le salon culinaire Expogast .

De samedi à mercredi à Luxexpo The Box, à l'occasion de la 14e édition de ce salon quadriennal, «nous serons présents via notre stand bien sûr, mais aussi avec la présentation d'un livre de recettes véganes et l'organisation d'une table ronde "Passion au service de l'excellence", prévue lundi à 14 h», décline le directeur.

4 000 repas servis par les 300 élèves de l'EHTL en cinq jours

Mais c'est bel et bien l'EHTL tout entière qui sera impliquée dans ce salon dédié à l'art culinaire sous toutes ses formes: «Les 300 élèves et leurs professeurs seront sur la brèche, notamment pour servir 4 000 repas durant les cinq jours de la "Culinary World Cup"». Pour Michel Lanners, il est clair que «cette expérience apporte aux élèves une valeur ajoutée énorme en termes pédagogiques, mais aussi de développement professionnel et au niveau de l'ambiance qui règne derrière les fourneaux et dans les allées du salon».