Ecole européenne II: Un drone non autorisé et le brouillard font reporter le 10e anniversaire

École européenne II : Un drone non autorisé et le brouillard font reporter le 10e anniversaire

Cet incident de dernière minute a contraint les organisateurs, dont le directeur de l'établissement, Maurice Van Daal, et son directeur financier, Emmanuel Risse, à reporter les festivités, la mort dans l'âme. «Les planètes n'étaient pas alignées aujourd'hui. En plus, il y avait du brouillard et le film que l'on préparait n'aurait sans doute pas été de bonne qualité», soupirait le directeur de l'établissement, qui voulait néanmoins positiver: «Cela nous aura permis de faire une sorte de répétition générale».