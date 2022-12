Christine Majerus: «Une histoire de vélo, cela me parlait évidemment!»

L’histoire présente la jeune Mia, inséparable de son petit âne Muli. Problème: à vélo, elle peut placer l’animal dans le panier, mais il n’a pas de deux-roues à sa taille. Toute la famille va se mobiliser pour trouver une solution, afin que Muli puisse aussi pédaler. Christine Majerus était motivée par le projet: «Une histoire de vélo, cela me parle aussi évidemment!».

Solidarité familiale

Cette histoire très légère et émouvante, illustrée avec grand soin par de larges dessins très vivants, est partie du cercle proche. «L’auteure Catherine est la fille de mon mécanicien de cyclo. Elle a écrit l’histoire pour sa nièce, m’a demandé d’illustrer quelques scènes, puis je me suis prise au jeu», relate Christine Majerus. De plus, le grand-père de Mia, qui bricole sur les vélos, «c’est mon mécano!, a dévoilé la championne. Après toutes ces années où il a travaillé pour moi, c’était normal de lui faire plaisir».