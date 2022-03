Voitures hybrides : Une Honda à brancher sur secteur pour 2012

Le patron du constructeur automobile japonais Honda a annoncé mardi la commercialisation en 2012 de nouveaux modèles de voitures hybrides.

«Les dix prochaines années seront critiques pour la survie de Honda, avec des changements majeurs comme l'attention portée à l'environnement», a expliqué Takanobu Ito lors d'une conférence de presse. M. Ito, qui a pris les commandes du deuxième groupe d'automobiles nippon l'an passé, s'est démarqué de son prédécesseur Takeo Fukui, lequel jugeait non prioritaire la technologie hybride couplée à un mode de recharge sur une prise de courant.

«M. Fukui n'aimait pas les batteries mais je suis différent. En tant que président je veux accélérer ce processus», a souligné M. Ito, qui a dirigé le département de recherche et développement du groupe avant d'accéder aux plus hautes fonctions. Honda fabrique et commercialise déjà un véhicule à motorisation hybride (essence & électricité) au Japon, l'Insight, mais il s'agit d'un modèle «classique» dont la batterie électrique se charge lorsque le véhicule utilise son moteur à essence ou en recyclant l'énergie dégagée lors des freinages.