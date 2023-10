Une IA canine a un mal de chien à donner des bonnes réponses

Un chatbot canin mû par une intelligence artificielle, chargé d’informer les personnes âgées à Osaka (ouest du Japon), est devenu la risée des internautes japonais qui s’amusent de son mal de chien à donner des réponses justes aux questions qu’on lui pose. «Dai-chan», un agent conversationnel assisté par une IA mis en service cette année, est présenté par le département d’Osaka comme le premier de son genre, dans un pays où 10% de la population est âgée de 80 ans ou plus.

Hilarité sur les réseaux

Si on lui demande à quelle date doit se tenir le sommet des ministres des Affaires étrangères du G7 – organisé à Tokyo les 7 et 8 novembre - il répond sans hésiter que la réunion se tiendra le 4.

Et lorsqu’un journaliste de l’AFP l’interroge au sujet des Jeux olympiques à Sapporo, auxquels cette ville du nord du Japon a officiellement renoncé, il répond qu’ils ont seulement été reportés et qu’il a hâte que l’événement se tienne. Relayées par les internautes japonais et certains médias locaux, les réponses de Dai-chan provoquent l’hilarité sur les réseaux sociaux.