Au Luxembourg : Une idée «dernière minute» pour la Saint-Valentin?

LUXEMBOURG - La Saint-Valentin, c'est lundi! Vous n'avez pas encore de cadeau? Il faut donc vous dépêcher. Partagez avec nous vos plus belles idées.

Les heures sont comptées avant le retour de la Saint-Valentin. Le 14 février, c'est lundi, et peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore trouvé le cadeau idéal. Pour vous, promis, tout échange ici restera anonyme et on s'engage à vous trouver une bonne excuse pour ne pas être repéré. Alors il est encore temps pour les «grands classiques», à savoir réserver une table, acheter un bouquet ou du chocolat. Si vous comptiez préparer le dîner, il faut accélérer un peu les préparatifs.