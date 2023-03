Prince François: «Une immense joie de pouvoir prendre ce petit bébé dans nos bras»

«C'est une immense joie de pouvoir prendre ce petit bébé dans nos bras, il est déjà tellement gentil. C'est vraiment un des plus beaux moments qu'une famille puisse partager», dit-il, sourire aux lèvres. Cette naissance a été «très différente» de celle de Charles, survenue au plus fort des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid, rappelle le fils du Grand-Duc Henri. Cette fois, «mon père a tout de suite pris sa voiture pour aller chercher Charles à la maison». L'aîné de Guillaume et Stéphanie «a pu passer la journée avec ses grands-parents pendant que nous étions à la maternité».