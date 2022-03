Contre l'austérité : Une immense marche du ras-le-bol à Madrid

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce samedi, à Madrid, pour protester contre le chômage élevé et les mesures d'austérité du gouvernement espagnol.

Certains ont traversé l'Espagne, parcouru à pied des centaines de kilomètres pour dénoncer «l'urgence sociale». Agitant des drapeaux de toutes les régions du pays, une immense foule a envahi le centre de Madrid samedi pour le plus grand défilé organisé depuis ceux de 2012. «Debout, debout, nous allons lutter!» : ils sont au moins des dizaines de milliers à hurler, chanter et dénoncer dans ces «marches de la liberté» un taux de chômage supérieur à 26% et la politique d'austérité suivie depuis deux ans par le gouvernement de droite. «Ras-le-bol, ras-le-c...» sont sur toutes les lèvres.

Tous ont le sentiment d'une grande injustice, de payer le marasme économique dans lequel est enfoncé leur pays, les énormes déficits publics et le sauvetage bancaire européen de plus de 40 milliards en 2012 tandis que, selon eux, les responsables de l'explosion de la bulle immobilière, de la corruption et des abus bancaires qui ont ruiné les petits épargnants continuent de s'enrichir. Comme un symbole, un gigantesque doigt d'honneur surgit de l'immense foule qui a envahi le centre de Madrid. «Le peuple se réveille. C'est fini la fête», assure une pancarte accrochée au doigt. «Les responsables politiques ont transformé la politique en un commerce pour leurs intérêts», proclame une autre pancarte orange surmontée des visages de membres du gouvernement de Mariano Rajoy.

«Nous voulons du travail»

«Ils ont profité des citoyens, nous ont escroqués : les banquiers, les politiques, Urdangarin (l'époux de la fille du roi inculpé de détournement de fonds, Inaki Urdangarin) et ils sont toujours en liberté. Mais qu'au moins, ils nous rendent l'argent», dénonce Justina Santamarta, une surveillante d'hôpital de Madrid. Au total, huit colonnes ont convergé vers la gare d'Atocha, à l'appel de multiples organisations sociales, groupes de la mouvance des «indignés» ou collectifs professionnels. Une mobilisation rappelant les grands défilés qui avaient marqué la poussée de fièvre sociale, retombée depuis, qui a agité l'Espagne en 2011 et 2012.

Les autorités régionales ont d'ailleurs mobilisé quelque 1 700 policiers pour assurer la sécurité, craignant des incidents en raison de la présence attendue de groupes antisystème. Certains manifestants ont marché pendant près d'un mois, depuis l'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, la Catalogne, dans l'est, les Asturies, dans le nord-ouest, ou l'Estrémadure, dans l'ouest. «Nous voulons du travail. Nous ne pouvons pas accepter que des millions de personnes au chômage doivent retourner chez leurs parents», lance Jorge Balbas, un chômeur de 24 ans de Burgos, dans le nord de l'Espagne, rappelant que plus d'un jeune actif espagnol sur deux est au chômage et que nombre d'entre eux partent à l'étranger.

(L'essentiel/AFP)