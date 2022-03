Coronavirus au Luxembourg : Une infection bientôt égale à une dose de vaccin?

LUXEMBOURG - La ministre de la Santé Paulette Lenert prône une concertation européenne et une meilleure gestion des certificats numériques européens.

Interrogée par le député Marc Hansen (Déi Gréng) sur la possibilité que le Luxembourg reconnaisse une infection au Covid comme équivalente à une dose vaccinale - à l'instar de pays comme l'Allemagne, la France ou les Pays-Bas - , la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) s'est montrée prudente. La ministre indique que cette question implique «une concertation européenne et une gestion administrative cohérente des certificats numériques européens Covid».

Selon Paulette Lenert, «sur le plan médical, les données sont contradictoires» et font l'objet de débats parmi les experts en virologie et en santé publique. Cette incertitude n'a pas permis de dégager un consensus sur le sujet. «La Suisse a par exemple étendu la validité du certificat de rétablissement après infection à 12 mois, alors que l'Allemagne l'a réduite à 3 mois et la France vient de la réduire à 4 mois, avec l'argument que l'immunité acquise après infection diminue rapidement», souligne la ministre.