Une infirmière anglaise jugée coupable des meurtres de sept nouveau-nés

Jugée pendant neuf mois lors d’un procès éprouvant, Lucy Letby a été reconnue coupable par le jury d’un tribunal de Manchester (nord) des meurtres commis entre 2015 et 2016. Sa peine sera prononcée à une date ultérieure.

«Froide, calculatrice, cruelle et tenace» selon l’accusation, Lucy Letby, 33 ans, travaillait dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Countess of Chester, dans la ville du même nom, au nord-ouest de l’Angleterre. Entre juin 2015 et juin 2016, sept prématurés y étaient soudainement décédés, sans raison évidente, parfois à quelques heures d’intervalle.