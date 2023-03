Une infirmière suspectée du meurtre de la vieille dame

Très rapidement, suite à la descente sur les lieux de la police technique et scientifique, du laboratoire, et d’un médecin légiste, il s’est avéré que le décès n’était pas naturel, poussant le parquet à qualifier l’affaire de «meurtre». Si, pendant 48 heures, rien n’a filtré, l’enquête s’est accélérée dans la journée de vendredi lorsqu’une personne suspecte a été présentée au juge d’instruction et inculpée dans la foulée d’homicide.

Et, selon le site Sudinfo, il s’agit précisément de l’infirmière travaillant à domicile. Originaire de Bastogne et maman de deux enfants, elle était employée depuis peu de temps à l’ASBL Croix jaune et blanche et avait tissé un lien de confiance avec la victime. Elle présenterait, selon les enquêteurs, «un profil qui inquiète la justice». Selon les propos de son avocat, Me Xavier Koener, relayés sur le site de lavenir, «elle nie formellement les faits qui lui sont reprochés».