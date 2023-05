Carjacking ou meurtre?: Une influenceuse brésilienne abattue dans sa voiture

«Notre chère étoile Luanne est partie pour briller plus fort»: les proches de l'influenceuse (plus de 356 000 abonnés) lui ont rendu hommage sur son compte Instagram, quelques heures après qu'elle a succombé à ses blessures, dans un hôpital de Rio de Janeiro. La trentenaire était de sortie avec son mari et son petit garçon quand des individus ont tiré sur sa voiture. La jeune femme a reçu une balle qui a traversé son épaule puis son cœur, lui laissant peu de chance d'en réchapper.