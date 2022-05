5 685 mètres: Une influenceuse luxembourgeoise s'est attaquée au Kilimandjaro

En octobre dernier, la Luxembourgeoise Yesmin Ben Hammouda, mannequin et influenceuse, s’était attaquée à l'Everest au prix d'une ascension de 21 jours. Cette fois, elle a gravi le Kilimandjaro, atteignant 5 685 mètres. «Nous sommes montés plus haut que l'Everest. Repousser ses limites, croire en soi et représenter le Luxembourg», telles sont ses motivations.