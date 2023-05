Escroqueries sentimentales : Soupçonnée d'avoir soutiré 2 millions de dollars à des Américains célibataires

L'influenceuse ghanéenne «Mona 4Reall», arrêtée en novembre au Royaume-Uni, a été extradée aux Etats-Unis et inculpée lundi pour avoir participé à un réseau d'escroqueries sentimentales via les réseaux sociaux auprès de victimes âgées américaines, a annoncé la justice de New York.