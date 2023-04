Une inspection du Vatican en Alsace fait tomber l'archevêque

«J'ai toujours agi au plus près du droit et de ma conscience, en ayant beaucoup consulté à chaque décision, pour prendre des mesures difficiles, mais qu'on m'aurait reproché ultérieurement de ne pas avoir prises, au vu des éléments en ma possession», affirme-t-il. «Les implications pénales d'un certain nombre de dossiers relèvent de l'institution judiciaire», poursuit-il, «Pour le reste, le secret pontifical, que nous avons à respecter, relève du Nonce apostolique».