Putsch au Niger: Une intervention militaire incertaine et risquée

La communauté des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), tout en privilégiant la voie du dialogue, a donné son feu vert à une intervention armée contre les militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet au Niger, en activant sa «force en attente». Mais les experts doutent de la faisabilité d’une opération militaire à haut risque et difficile à mettre en œuvre.

Une force d’intervention difficile à mobiliser

La «force en attente» est mandatée par la Cedeao pour des missions liées au maintien de la paix. Elle a déjà été déployée en Sierra Leone, au Liberia, en Guinée-Bissau et en Gambie. Mais la «force africaine en attente n’a pas été pensée pour rétablir l’ordre constitutionnel dans un pays où il y a eu un putsch (...) les États africains sont très jaloux en général de leur souveraineté et notamment dans les affaires de sécurité et de défense», estime Elie Tenenbaum, de l’Institut français des Relations Internationales (IFRI).