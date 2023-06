Une intrigue fantastique dans un village reculé

Dans un petit hameau «abandonné et désert», le quotidien d’un vieil homme est soudain troublé par l’apparition d’une lumière sur la colline d’en face. Comment est-ce possible, alors que tous les environs sont normalement inhabités? Le personnage de «La petite lumière», hanté par cet éclairage incongru, va tenter d’en savoir davantage. Il tombe sur un étrange garçon, vivant seul dans une ancienne maison.

«J’ai lu le roman d’Antonio Moresco en 2020, après que Daniel Pennac l’a conseillé dans l’une de ses vidéos», relate l’auteur, Grégory Panaccione. Ce n’est que deux ans plus tard qu’il a entrepris de l’adapter: «J’ai pris du plaisir avec le dessin et toutes ces planches à l’aquarelle». Le résultat est un récit sombre, au sens propre comme au figuré. «C’est l’histoire qui est surnaturelle, donc les images suivent automatiquement cette tendance», précise-t-il.

Plein d'humanité

Grégory Panaccione estime que «le côté sombre sert l’histoire», surtout dans les moments clés. Le scénario tourne autour de la relation entre les deux personnages, le vieil homme et l’enfant, qui semblent avoir tous deux des histoires particulières. Le garçon est avare d’explications sur son passé, mais l’adulte comprend peu à peu ce qui lui est arrivé. Cela dépasse l’entendement et les limites de la rationalité.

L’auteur reconnaît «des similitudes» avec l’un de ses précédents ouvrages, «Quelqu’un à qui parler», mais «dans une version moins comique et plus sombre». Le résultat est captivant et pétri d’humanité. «La petite lumière» offre de nombreux rebondissements jusqu’à la dernière page, pour le plus grand plaisir du lecteur.