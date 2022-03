Ukraine : Une invasion russe «pendant les Jeux olympiques»?

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a assuré vendredi que la Russie amassait encore plus de troupes à la frontière avec l'Ukraine et a averti qu'une invasion durant les Jeux olympiques d'hiver n'était pas à exclure. «Nous sommes dans une période où une invasion pourrait commencer à tout moment, et pour être clair, cela inclut les Jeux olympiques», a-t-il déclaré, balayant les spéculations selon lesquelles Moscou attendrait la fin des Jeux de Pékin, qui s'achèvent le 20 février, pour éviter de faire de l'ombre à son allié chinois.