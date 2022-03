Une Italienne libérée après 18 ans de séquestration

Une femme séquestrée dans une chambre pendant 18 ans par sa famille pour la punir d'avoir eu un enfant hors mariage a été libérée vendredi dans une bourgade du sud de l'Italie.

Les carabiniers ont présenté à la justice la mère de 80 ans, la sœur de 51 ans et le frère de 45 ans «pour mauvais traitements et séquestration de personne», selon la même source. «Elle était enfermée depuis 1990, lorsque sa famille a découvert qu'elle était enceinte. Dans la maison se trouvait également son fils de 17 ans et demi», a indiqué le responsable.