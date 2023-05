France: Une Jazz «trompée et brisée», séparée de son mari

Jazz s’est fait un nom dans la téléréalité dès 2015. Instagram

Jazz Correia est au plus bas. Début mai, elle avait inquiété ses 4 millions d’abonnés sur Instagram en disant qu’elle traversait «le moment le plus dur de sa vie» et qu’elle avait le «cœur en miettes». On sait désormais pourquoi. Son mari, Laurent, en est la cause si on en croit les stories de Jazz, jeudi.

«J’ai vécu deux semaines horribles et je le vis encore. J’ai énormément pleuré. Comme vous le voyez, j’ai beaucoup maigri. Je vis un moment très dur avec Laurent. Il a littéralement changé, je n’ai pas compris. Du jour au lendemain, des révélations sur révélations, des chocs sur des chocs. On voulait ce quatrième enfant et pour moi, tout allait bien. Mais parfois, on ne se rend pas compte que la personne avec laquelle on vit ne partage pas le même ressenti», a expliqué l’«influenceuse» de 30 ans.

«Des femmes qui font ça à d'autres femmes»

Elle a précisé qu’elle avait découvert «des choses qui font très mal et qu’on ne voit pas, parce qu’on est aveuglé par l’amour». Si elle ne l’a pas dit clairement, tout porte à croire que la matriarche de la «JLC Family» a été trompée par son mari. D’autant plus qu’elle a taclé «des femmes qui font ça à d’autres femmes» et des femmes «attirées» par des hommes mariés.

Celle qui est actuellement enceinte de son quatrième enfant s’est dit «brisée». «On ne sait pas où on en est. On se parle tous les jours. Je ne peux pas vous dire qu’on est ensemble ou qu’on n’est plus ensemble. On vit un moment très compliqué. Il vient nous voir tous les jours», a-t-elle encore dit, laissant sous-entendre que Laurent avait quitté le domicile familial. Fin novembre 2021, lors d’un chat, Jazz avait avoué qu’elle avait trompé Laurent, mais qu’il lui avait pardonné.