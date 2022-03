Avis de recherche : Une jeune femme de 18 ans a disparu au Luxembourg

SOLEUVRE – Joy Karen Caupin n'a plus donné signe de vie depuis jeudi 14h, signale la police. Un avis de recherche pour disparition inquiétante a été lancé.

De corpulence mince, elle mesure entre 1,60 et 1,70 mètre. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir et un haut noir et rouge, mais pas de chaussures.